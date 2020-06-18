Завод «Трубодеталь» поставил продукцию для строительства зарубежных атомных станций

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Завод «Трубодеталь» (г. Челябинск, входит в состав Объединенной металлургической компании) поставляет продукцию из нержавеющей стали для строительства атомных станций «Руппур» в Бангладеш и «Куданкулам» в Индии. Предприятие отгрузило партии сварных блоков, точеных и сварных тройников, труб гнутых из высоколегированных марок сталей диаметрами от 14 до 630 мм для комплектации систем трубопроводов АЭС.

Также для проекта «Руппур» завод выполнил комплектную поставку трубопроводов совместно с элементами опорно-подвесной системы. Поставки продукции «Трубодетали» для строительства зарубежных атомных станций продолжатся в течение всего 2020 года.

«Трубодеталь» производит продукцию для атомных станций Бангладеш и Индии в кооперации с заводом «Белэнергомаш-БЗЭМ» (г. Белгород) также входящим в состав ОМК.

«Рынок атомной энергетики — одно из наиболее привлекательных направлений развития нашего бизнеса. Мы готовы предложить нашим клиентам широкий спектр изделий и узлов из нержавеющих марок стали с высочайшим уровнем качества», — отметил управляющий директор завода «Трубодеталь» Евгений Баранов