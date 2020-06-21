Новый автомобиль дистанционного разминирования «Гвидон» создан в России

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Новая инженерная машина дистанционного разминирования «Гвидон» проходит испытания в Подмосковье. От уже существующей машины разминирования «Листва» новый образец отличается другой колесной базой, двухосной, иной антенной и большей мощностью.

— СВЧ-излучение вызывает либо срабатывание взрывного устройства, либо эффект «защелкивания», при котором мина не взрывается. У «Гвидона» выше мощность, машина выполнена на двухосной бронированной базе, — рассказал «Звезде» научный сотрудник 12-го ЦНИИ МО РФ Андрей Барабанов.

Машина дистанционного разминирования «Листва» создана по заказу РВСН для обеспечения безопасности колонн с мобильными пусковыми комплексами МБР «Тополь» и «Ярс» и начала применяться в 2017 году. «Листва» идет впереди колонны, обнаруживая и обезвреживая взрывные устройства в радиусе 100 метров. Это одна из самых засекреченных машин в армии России, состав ее бортового оборудования — закрытая информация. Известно лишь, что в экипаж на всякий случай включены и классические саперы.

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