Больницам Карачаево-Черкесии передали новые машины скорой помощи

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Новые машины скорой помощи передали в 15 больниц Карачаево-Черкесской Республики, часть из них оснащена аппаратами искусственной вентиляции легких и электрокардиографами.

Всего за последнюю неделю автопарк служб скорой помощи республики пополнился на 19 машин, 10 из них приобретены за счет средств федерального бюджета по заявке Минздрава Карачаево-Черкесии. Еще девять были приобретены руководителями различных предприятий и организаций, которые внесли свой вклад в укрепление системы здравоохранения республики.

Все автомобили оснащены современным оборудованием, часть из переданных машин представляют собой кареты класса В, они оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких и электрокардиографами.