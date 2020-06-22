ИНК завершила расширение трубопроводной системы от месторождений компании до ВСТО

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ООО «Иркутская нефтяная компания» (ИНК) завершило работы по строительству расширения системы транспорта нефти от установки подготовки нефти Ярактинского нефтегазоконденсатного месторождения (ЯНГКМ) до нефтеперекачивающей станции (НПС) № 7 трубопроводной системы «Восточная Сибирь-Тихий Океан» (ВСТО).

В рамках проекта было выполнено переподключение подводящего трубопровода от приемо-сдаточного пункта (ПСП) «Марковское» ООО «ИНК» к вновь построенной камере приема средств очистки и диагностики НПС № 7 ООО «Транснефть Восток». Ростехнадзор 15 июня 2020 г. выдал заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства.

Иркутская нефтяная компания приступила к закачке нефти в ВСТО в начале 2011 года. Углеводородное сырье с месторождений группы компаний ИНК по сети межпромысловых нефтепроводов поступает на установки подготовки нефти, расположенные на Ярактинском и Ичединском месторождениях компании. Затем подготовленную нефть транспортируют до ПСП «Марковское» в Усть-Кутском районе Иркутской области — точки подключения к НПС № 7 ВСТО.

ООО «Иркутская нефтяная компания» (ИНК) — крупнейший частный производитель углеводородного сырья в Восточной Сибири. Предприятие проводит геологическое изучение, разведку и разработку 50 участков недр на территории Иркутской области, Республики Саха (Якутия) и Красноярского края. Компания основана в 2000 г. иркутскими предпринимателями, основные акционеры — председатель совета директоров Николай Буйнов и генеральный директор Марина Седых. ИНК является крупнейшим налогоплательщиком региона, головной офис расположен в Иркутске. Налоги и платежи компании в консолидированный бюджет Иркутской области с 2011 г. составили 84 млрд рублей.