Построенный по нацпроекту хоккейный центр открылся в Чебоксарах
Хоккейный центр общей площадью 4 тыс. квадратных метров официально открылся в Чебоксарах. Региональный центр по хоккею при Чувашском кадетском корпусе — это первый крупный спортивный объект, построенный на территории республики в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни», входящего в состав национального проекта «Демография».
В новом центре разместились крытая ледовая арена, трибуны для зрителей, учебные классы, тренажерный зал для подготовки хоккеистов и административно-бытовые помещения. Здесь будут проводить тренировочные сборы, мастер-классы и открытые тренировки для перспективных хоккеистов из городов и районов республики, а также различные спортивно-массовые мероприятия.
Аналогичный хоккейный центр будет построен в микрорайоне «Новый город» столицы Чувашии. Сейчас заканчивается процесс его проектирования, поэтому совсем скоро хоккейная инфраструктура республики пополнится еще одним спортивным объектом.
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