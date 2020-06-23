В Алтайском крае начал работу Центр ядерной медицины

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22 июня в Барнауле начал работу Центр ядерной медицины (центр позитронно-эмиссионной томографии) — в медучреждении прошло техническое открытие. Об этом сообщила генеральный директор ООО «ЛДЦ МИБС-Барнаул» Ирина Кригер.

Центр начали строить в Алтайском крае в 2017 году, открытие было запланировано на 2018 год, но его перенесли из-за необходимости подготовки сложной документации — на сегодня и медицинская лицензия, и разрешение «Росатома» были получены.

Центр предполагает работу в рамках государственно-частного партнерства, регион предоставляет земельный участок с коммуникациями и будет оплачивать лечение пациентов за счет ОМС.

Центр построен Медицинским институтом им. Березина Сергея (МИБС). Внебюджетные инвестиции в проект составили более 600 млн рублей.

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Площадь объекта — 4,5 тыс. м2, в центре есть диагностическое отделение, оснащенное позитронно- и мультиспиральным компьютерным томографом (МСКТ). Обследование смогут проходить до 4 тыс. человек в год.

Позитронно-эмиссионная томография — новое направление ядерной медицины, которое позволяет более точно и своевременно выявлять онкологические заболевания, ставить правильные диагнозы, определять стратегию лечения. Такая методика поможет определять эффективность лечения и при необходимости давать рекомендации медикам по корректировке процедур.