В Рубцовске открылась новая поликлиника Алтайского краевого противотуберкулезного диспансера
Строительство современной модульной поликлиники на 100 посещений в смену началось в 2024 году в рамках Краевой адресной инвестиционной программы.
Общая стоимость работ с учетом оборудования, ремонта наружных сетей и благоустройства превысила 85 миллионов рублей.
Поликлиника спроектирована по современным стандартам с разделением на: «Чистую зону» для персонала с кабинетами, комнатой отдыха, санпропускником и душевыми; «Грязную зону» для пациентов с регистратурой, гардеробом и шестью специализированными кабинетами.
Открытие поликлиники позволит существенно повысить качество и доступность фтизиатрической помощи.
