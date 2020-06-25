В Москве открыт Московский международный онкологический центр

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25 июня открыт Московский международный онкологический центр (ММОЦ), созданный по соглашению правительства города с одной из крупнейших частных медицинских организаций России — АО «Европейский медицинский центр» (ЕМС).

По соглашению между правительством города и АО «Европейский медицинский центр», инвестору на 49 лет был передан комплекс зданий бывшей ГКБ № 63. Инвестором в городской бюджет была внесена плата в размере 1 млрд рублей. Общий объем инвестиций в проект составил более 6 млрд рублей, из которых 3,5 млрд рублей было выделено на оснащение и оборудование центра. Здесь создано уникальное отделение лучевой терапии, оснащенное восемью линейными ускорителями последнего поколения.

Открытие Московского международного онкологического центра позволило создать 2000 новых рабочих мест, половина из них — для высококвалифицированных медицинских кадров.

Здесь также будут работать международные учебно-тренировочные симуляционные центры Varian и Siemens для обучения и повышения квалификации специалистов по профилю «Радиотерапия».

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Работы первой очереди по созданию ММОЦ были завершены в конце 2019 года. В мае 2020 года онкологический центр принял первых пациентов. Помощь получили уже около тысячи человек. В текущем году в рамках базовой программы ОМС в ММОЦ смогут пройти лучевую терапию более 4,5 тыс. пациентов.

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Генеральный директор УК АО «Европейский медицинский центр» Андрей Яновский сообщил, что онкологический центр будет оказывать помощь нуждающимся пациентам бесплатно по полису ОМС. «Помощь на территории этого комплекса будет оказываться во всех 100% случаях по тарифам ОМС. Людям, жителям Москвы, не потребуется платить никаких дополнительных денег», — подчеркнул Яновский.

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В ближайшее время планируется открыть круглосуточный стационар и отделение радионуклидной диагностики. Кроме того, в рамках второй очереди проекта до 2025 года на базе ММОЦ планируется создать многопрофильный медицинский центр.