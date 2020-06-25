Производство кабель-каналов запущено в Новосибирске

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Компания «ИЭК Холдинг» открыла первую очередь нового предприятия в г. Новосибирске.

Первые миллионы погонных метров кабель-каналов уже выпущены на новой площадке компании. Завод построен на территории промышленно-логистического парка Новосибирской области в 2019 году, в эксплуатацию введён в марте 2020 года.

На земельном участке 5,79 га развернуто производство двустенных гофрированных ПНД-труб, жёстких ПВХ-труб и кабель-каналов ПВХ. В дальнейшем на новом предприятии планируется выпускать и гофрированные ПВХ-трубы.

Инвестиции в строительство первой очереди (производственных цехов площадью 6 тыс. м2) составили 374 млн рублей, еще около 135 млн рублей израсходовано на приобретение высокотехнологичного оборудования.

Предприятие в Новосибирской области оснащено новейшим оборудованием, что позволит со временем увеличить объем выпуска пластиковых кабеленесущих систем до 80 млн погонных метров в год и обеспечить высокое качество изделий. К началу лета 2020 года уже выпущено более 4 млн погонных метров кабель-каналов, двустенных гофрированных труб ПНД и жестких труб ПВХ.

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В ближайшее время начнется строительство второй очереди предприятия. На новом заводе компании после его выхода на полную мощность будет создано до 250 рабочих мест, площадь производственных и складских помещений составит около 25 тыс. м2.

В Новосибирской области уже работает один из заводов IEK GROUP в г. Бердске. Предприятие выпускает более 40 млн. погонных метров пластиковых кабеленесущих систем и обеспечивает 70 рабочих мест.

После ввода в эксплуатацию нового завода в Новосибирской области производственные площади «ИЭК Холдинг» достигли 53 тыс. м2. Ведётся строительство ещё одного производственного комплекса площадью 12 тыс. м2 в г. Ясногорске Тульской области.

IEK GROUP — российский производитель и поставщик электротехнической и светотехнической продукции под широко известным брендом IEK®, продукции для ИТ-технологий под торговой маркой ITK® и оборудования для промышленной автоматизации под торговой маркой ONI®.