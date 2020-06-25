Работы на резервных дизель-генераторах второго энергоблока Ленинградской АЭС полностью завершены

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25 июня на втором энергоблоке с реактором ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС состоялась церемония завершения работ по наладке важнейшего для любой атомной станции оборудования — резервных дизель-генераторных установок большой мощности.

Работы проводились совместными усилиями специалистов Ленинградской АЭС и компаний-изготовителей оборудования «MAN Energy Solutions France SAS» и «Moteurs Leroy Somer» (Франция).

Дизель-генераторные установки мощностью 6,3 МВт каждая предназначены для резервного электроснабжения блока в случае потери на его объектах штатного питания и являются важным элементом системы безопасности АЭС. Их наличие — обязательное требование ко всем атомным станциям.

В ходе финального испытания специалисты сымитировали полное обесточение энергоблока, отключили штатное электропитание собственных нужд. Дизель-генераторы по проектному алгоритму, находясь в режиме «дежурство», в течение нескольких секунд в автоматическом режиме запустились и обеспечили энергоснабжение всех систем и технологического оборудования для последующего перевода реакторной установки в безопасное состояние.

Монтаж дизель-генераторных установок пришелся на период широкого распространения коронавирусной инфекции. В результате переговоров с французской стороной, в ситуации закрытых границ и приостановленного транспортного сообщения с Францией, удалось организовать прибытие специалистов фирмы MAN на площадку сооружения новых энергоблоков Ленинградской АЭС для организации шеф-монтажных работ.

Сегодня французские специалисты убыли на родину. Перед отъездом вместе с российскими партнерами на здании дизель-генераторной установки № 2 была установлена памятная табличка с надписью: «Подлинное партнерство — выше обстоятельств».

«Международное сотрудничество в области атомной энергетики никогда не было подвержено влиянию со стороны политических или экономических обстоятельств, — отметил директор Ленинградской АЭС Владимир Перегуда. — Все страны и компании понимают, что вопросы ядерной безопасности и сотрудничества в области безопасного развития атомной энергетики — это общая задача, затрагивающая всех без исключения. Мы признательны французской стороне, которая в этих крайне непростых условиях, с учетом, казалось бы, непреодолимых организационных препятствий, пошла нам навстречу и сделала все для того, чтобы монтаж критически важного оборудования не остановился и существенно не повлиял на сроки завершения работ на новом энергоблоке. Для меня символично, что такой пример успешного взаимодействия в сложных обстоятельствах пришелся на год празднования 75-летия Великой Победы, которая подарила нам множество примеров продуктивного сотрудничества, в том числе и совместные действия наших летчиков с французскими из эскадрильи «Нормандия-Неман».

В настоящее время на втором энергоблоке с реактором ВВЭР-1200 ведется финальная подготовка к началу физического пуска. Эта ключевая операция состоится летом 2020 года. Ввод энергоблока в промышленную эксплуатацию запланирован на 2021 год.