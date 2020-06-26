Росатом начал заливку бетона второго блока АЭС «Аккую» в Турции

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Госкорпорация «Росатом» начала заливку «первого бетона» второго блока атомной электростанции (АЭС) «Аккую» в Турции, что означает фактический старт строительства блока.

Ранее стало известно, что ввод первого блока АЭС «Аккую» планируется в 2023 году. Второй блок будет введен в эксплуатацию в течение года после первого.

Как сообщила генеральный директор, председатель совета директоров «Аккую Нуклеар» (входит в Росатом, реализует проект строительства первой АЭС в Турции), строительно-монтажные работы в настоящее время ведутся одновременно на двух энергоблоках «Аккую».

"На первом блоке недавно завершили бетонирование фундаментной плиты машинного зала, установили ловушку расплава, сейчас готовимся к монтажу второго яруса внутренней защитной оболочки — это уже работы в гермозоне. В планах этого года — завершить строительство наружных стен до 26 отметки. Далее планируем приступить к сварке главного циркулярного трубопровода. Одновременно идут работы на огромном количестве вспомогательных объектов: строительно-монтажной базе, хранилище топлива, тоннелях и других. На втором блоке завершается бетонирование обеих фундаментных плит — и реакторного отделения, и машзала. На третьем блоке идут плановые буро-взрывные работы", — сказала она.

26 июня начнется установка опорного кольца защитного корпуса энергоблока.