Ростех начал производство ультрафиолетовых мини-обеззараживателей

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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех начал серийное производство портативных обеззараживателей на основе ультрафиолетового излучения. Устройства предназначены для дезинфекции различных поверхностей, в том числе салона автомобиля и рабочего места, а также различных предметов — посылок, ключей, перчаток, обуви, игрушек, денежных купюр и монет, зубных щеток, детских принадлежностей.

Обеззараживатель выполнен в форме куба размером 38×38×38 мм и питается через USB-порт. Основной элемент прибора — ультрафиолетовый диод с длиной волны 270 нм, обладающей бактерицидным действием. Изделие разработано с учетом методических указаний Управления профилактической медицины Минздравмедпрома России и прошло сертификационные испытания.

В составе Ростеха проект реализует дочернее предприятие холдинга «Росэлектроника» — нижегородское НПП «Салют».

"Развивая производство продукции гражданского назначения, мы оперативно реагируем на появляющиеся запросы рынка. УФ-обеззараживатели были разработаны и запущены в производство в кратчайшие сроки на фоне сложной эпидемиологической обстановки. В устройствах применяется электронно-компонентная база собственного производства. В настоящий момент предприятие готово изготавливать до 20 тысяч таких приборов в год и в перспективе, при наличии спроса, увеличивать объемы производства", — заявил индустриальный директор радиоэлектронного комплекса Госкорпорации Ростех Сергей Сахненко.

В ближайшее время также начнется выпуск беспроводных обеззараживателей со встроенным аккумулятором и дистанционным управлением с мобильного телефона. Оптовая цена устройств в проводном и беспроводном исполнении составляет 1300 и 3500 рублей соответственно.

Портативные УФ-обеззараживатели предназначены для массового потребителя. Новые устройства расширили линейку техники «Росэлектроники», применяемой для уничтожения болезнетворных бактерий и вирусов. Предприятия холдинга также выпускают бактерицидное оборудование для офисов, поликлиник, школ, промышленных объектов — озонаторы «Гроза» и бактерицидные рециркуляторы общего применения «Исток-Бриз».