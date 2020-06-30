Детский сад на 280 мест открылся в Новоалтайске Алтайского края

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Ясли-сад «Карусель» возвели в новом микрорайоне Новоалтайска В двухэтажном здании разместили 11 групп на 280 детей. Около половины групп- ясельные. Детский сад построен в рамках краевой инвестиционной программы. Из бюджетов всех уровней выделено 253 млн рублей.

По соседству с новым дошкольным учреждением идет строительство школы на 550 учащихся.

А в сентябре откроют после капремонта ещё одно учреждение на 330 мест, на улице 8-й микрорайон. В рамках краевой инвестпрограммы на его реконструкцию выделено более 80 млн рублей.

© novoaltaysk.ru

© novoaltaysk.ru

© novoaltaysk.ru

© novoaltaysk.ru

© novoaltaysk.ru

© novoaltaysk.ru

© novoaltaysk.ru

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