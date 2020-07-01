Завершено строительство Воронежского медицинского центра Минобороны

© govvrn.ru

30 июня работы по возведению воронежского многофункционального медицинского центра на ул. Ростовской закончены.

Сейчас здесь идёт итоговое тестирование оборудования, после чего произойдёт передача объекта Воронежской городской клинической больнице скорой медицинской помощи № 8, которая на данный момент перепрофилирована для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Ситуация в Воронежской области продолжает оставаться сложной, и палаты нового центра не будут долго пустовать.

Центр сможет оказывать высокоэффективную медицинскую помощь, его диагностический блок оснащен самым современным оборудованием для цифровой рентгеноскопии, ультразвуковой диагностики, эндоскопии, компьютерной томографии.

© govvrn.ru

В новом медицинском центре учтены оптимальные санитарно-гигиенические и противоэпидемические режимы для пребывания больных и медицинского персонала. Обеспечена изолированность боксов, входные двери в лечебные отделения оснащены электронными замками и видеодомофонами с выводом сигнала на пост дежурной медицинской сестры, предусмотрены и условия для маломобильных пациентов. Налажена система непрерывного электронного мониторинга состояния пациентов.

Решение о строительстве Центра было принято 22 апреля. Уже 24 апреля был определён земельный участок — на окраине города, рядом с действующей больницей скорой медицинской помощи № 8. После этого сразу же началось строительство.

После завершения эпидемии коронавируса медицинский центр планируется использовать в качестве областной инфекционной больницы.