Завершено строительство Воронежского медицинского центра Минобороны
30 июня работы по возведению воронежского многофункционального медицинского центра на ул. Ростовской закончены.
Сейчас здесь идёт итоговое тестирование оборудования, после чего произойдёт передача объекта Воронежской городской клинической больнице скорой медицинской помощи № 8, которая на данный момент перепрофилирована для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.
Ситуация в Воронежской области продолжает оставаться сложной, и палаты нового центра не будут долго пустовать.
Центр сможет оказывать высокоэффективную медицинскую помощь, его диагностический блок оснащен самым современным оборудованием для цифровой рентгеноскопии, ультразвуковой диагностики, эндоскопии, компьютерной томографии.
В новом медицинском центре учтены оптимальные санитарно-гигиенические и противоэпидемические режимы для пребывания больных и медицинского персонала. Обеспечена изолированность боксов, входные двери в лечебные отделения оснащены электронными замками и видеодомофонами с выводом сигнала на пост дежурной медицинской сестры, предусмотрены и условия для маломобильных пациентов. Налажена система непрерывного электронного мониторинга состояния пациентов.
Решение о строительстве Центра было принято 22 апреля. Уже 24 апреля был определён земельный участок — на окраине города, рядом с действующей больницей скорой медицинской помощи № 8. После этого сразу же началось строительство.
После завершения эпидемии коронавируса медицинский центр планируется использовать в качестве областной инфекционной больницы.
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01.07.2010:57:52