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termometrix Медучреждения

В Воронеже открыли многопрофильный медцентр с МРТ, КТ и восстановительным отделением

Медицинский центр объединяет широкий круг специалистов, высокотехнологичную диагностику, восстановительное лечение и дневной стационар для взрослых и детей.
© smart-clinica.ru

Одно из важных направлений нового центра — комплексное восстановление пациентов. В отделении восстановительной медицины представлены лечебная физкультура (ЛФК), физиотерапия и массаж. В медицинском центре представлены МРТ, КТ, рентген и ультразвуковая диагностика. Пациентам также доступны лабораторные исследования и функциональная диагностика: ЭКГ, Холтер, СМАД, ЭЭГ, ЭНМГ и другие исследования.

В центре ведут приём дерматологи, педиатры, эндокринологи, урологи-андрологи, пульмонологи, гастроэнтерологи, гинекологи, кардиологи, проктологи, косметологи, маммологи, неврологи, нейрохирурги, онкологи, оториноларингологи (ЛОР), пластические и челюстно-лицевые хирурги, психиатры, ревматологи, терапевты, травматологи-ортопеды и хирурги.

© smart-clinica.ru

В филиале предусмотрен дневной стационар для проведения медицинских процедур и лечения, не требующего круглосуточного пребывания пациента в клинике.

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Источник: smart-clinica.ru

Комментарии 6

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  • 3
    Badassgoliath Badassgoliath23.09.26 20:38:32

    Этим, я смотрю, тоже законы не указ. Сплошная латинская лабуда на вывесках. Надо штрафы увеличивать.

    Отредактировано: Badassgoliath~20:38 23.09.26
    #1321637
    • 1
      Нет аватара termometrix24.09.26 06:08:53
      Сплошная латинская лабуда на вывесках

      Согласен с вами! Разве собственникам было очень сложно добавить надпись: «Умная клиника» или «Смарт клиник» на кириллице.
      Греция, которая является известным туристическим направлением, кроме английского на всех надписях присутствует и греческая национальная письменность.Думаю,так и в других местах по всему миру.

      Отредактировано: termometrix~06:09 24.09.26
      #1321640
      • 2
        Badassgoliath Badassgoliath24.09.26 08:51:45

        Ну да. И даже если закон не относится напрямую к клиникам, то это лишь показывает, что владельцы ищут лазейки, только бы не писать кириллицей. С моей точки зрения, это многое говорит о владельцах.

        #1321647
    • 4
      Нет аватара vajo24.09.26 09:29:54

      Есть исключения. Т. е. всё можно подогнать под ответ и закон перестаёт действовать.    
      Требования статьи 10.1 не распространяются на фирменные наименования, зарегистрированные товарные знаки и знаки обслуживания. Например, вывеску с названием «Wildberries» или «Nike» можно оставить без перевода, так как это зарегистрированные бренды.

      #1321649
  • Ирина Морозова Ирина Морозова26.09.26 12:07:47

    да какая разница какая там вывеска! Главное как попасть в эту клинику! обследования платные или можно по полису и направлению врача? кто знает?

    #1321760
    • Нет аватара termometrix26.09.26 12:24:04

      «Медицинский центр „SmartClinic“ (Смарт Клиник) в Воронеже не принимает пациентов по полисам ОМС. Клиника оказывает услуги исключительно на коммерческой основе или по программам добровольного медицинского страхования (ДМС)».
      https://smart-c...mpany/patients/

      #1321761