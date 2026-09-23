В Воронеже открыли многопрофильный медцентр с МРТ, КТ и восстановительным отделением

Медицинский центр объединяет широкий круг специалистов, высокотехнологичную диагностику, восстановительное лечение и дневной стационар для взрослых и детей.

Одно из важных направлений нового центра — комплексное восстановление пациентов. В отделении восстановительной медицины представлены лечебная физкультура (ЛФК), физиотерапия и массаж. В медицинском центре представлены МРТ, КТ, рентген и ультразвуковая диагностика. Пациентам также доступны лабораторные исследования и функциональная диагностика: ЭКГ, Холтер, СМАД, ЭЭГ, ЭНМГ и другие исследования.

В центре ведут приём дерматологи, педиатры, эндокринологи, урологи-андрологи, пульмонологи, гастроэнтерологи, гинекологи, кардиологи, проктологи, косметологи, маммологи, неврологи, нейрохирурги, онкологи, оториноларингологи (ЛОР), пластические и челюстно-лицевые хирурги, психиатры, ревматологи, терапевты, травматологи-ортопеды и хирурги.

В филиале предусмотрен дневной стационар для проведения медицинских процедур и лечения, не требующего круглосуточного пребывания пациента в клинике.