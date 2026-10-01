стань автором. присоединяйся к сообществу!
сегодня 315
termometrix Медучреждения

Новая многопрофильная клиника открылась в Воронеже

© voronezh.sovamed.ru

Новое пространство разделено на два функциональных крыла, работающие как единая система, ведь тело и психика неразрывно связаны.

Левое крыло включает диагностическое отделение и кабинеты приема врачей разных специальностей: терапевта, гинеколога, эндокринолога, уролога, невролога, гастроэнтеролога, кардиолога и других направлений. Кроме того, здесь расположены процедурный кабинет, дневной стационар, физиотерапевтическое отделение и кабинеты функциональной диагностики. Здесь есть все необходимое для лечения и восстановления организма.

Правое крыло — Центр ментального здоровья. Это тихое и комфортное пространство, где принимают психологи, психотерапевты, психиатры. Особое внимание уделяется приватности пациентов — информация о здоровье пациента остается между ним и специалистом.

© voronezh.sovamed.ru

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: voronezh.sovamed.ru

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт