Новая многопрофильная клиника открылась в Воронеже
Новое пространство разделено на два функциональных крыла, работающие как единая система, ведь тело и психика неразрывно связаны.
Левое крыло включает диагностическое отделение и кабинеты приема врачей разных специальностей: терапевта, гинеколога, эндокринолога, уролога, невролога, гастроэнтеролога, кардиолога и других направлений. Кроме того, здесь расположены процедурный кабинет, дневной стационар, физиотерапевтическое отделение и кабинеты функциональной диагностики. Здесь есть все необходимое для лечения и восстановления организма.
Правое крыло — Центр ментального здоровья. Это тихое и комфортное пространство, где принимают психологи, психотерапевты, психиатры. Особое внимание уделяется приватности пациентов — информация о здоровье пациента остается между ним и специалистом.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Одно из важных направлений нового центра — комплексное восс...льная диагностика: ЭКГ, Холтер, СМАД, ЭЭГ, ЭНМГ и другие исследования.
- В структуре учреждения — современная поликлиника на 30...едения онкоцентра в Калининградской области составила 9,5 млрд рублей.
- В Мариуполе начал свою работу диагностический корпус Центра первичной ...проспекту Ленина.Он сможет обслуживать до 200 пациентов за смену.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0