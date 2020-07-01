В Пензе введён в эксплуатацию инфекционный корпус нового военного госпиталя

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Инфекционный корпус нового военного госпиталя построен в Пензе на территории филиала № 3 428-го военного госпиталя.

Корпус рассчитан на 50 коек и имеет общую площадь 4,7 тыс. м2. Наряду с этим в рамках первого этапа строительства возведены станция медицинских газов, пункт для дезинфекции автотранспорта, контрольно-пропускные пункты, производственно-хозяйственный корпус и иные объекты инфраструктуры.

Медицинский центр оснащён современными аппаратами эндоскопии, ультразвуковой диагностики, искусственной вентиляции легких, рентгеновской установкой и другим лечебно-диагностическим оборудованием, позволяющим оказывать высококвалифицированную медицинскую помощь, в том числе больным с коронавирусом.

© pnzreg.ru

© pnzreg.ru

Штат медицинского инфекционного центра, включающий 43 должности, укомплектован на 100%. Для обеспечения работы данного центра сформирован необходимый запас лекарственных препаратов. Данный объект сдан в эксплуатацию. Лицензия на медицинскую деятельность получена. Медицинские работники прошли переподготовку в Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, обеспечены средствами индивидуальной защиты и приступили к исполнению обязанностей на новых фондах.

Общая ёмкость госпиталя составляет 150 мест, он запроектирован по современным стандартам. Объём инвестиций составляет 3,7 миллиарда рублей, к нему будут прикреплены 23 тысячи жителей Пензенской области.

На территории региона базируется артиллерийский институт, воинские части и учреждения Министерства обороны России, а также проживает 8,5 тысяч пенсионеров Минобороны. Этот госпиталь будет оказывать медицинскую услугу, в том числе и жителям города Пензы. Совсем рядом с госпиталем — один из современных микрорайонов комплексной застройки в Пензе — Спутник, его жителям тоже будут оказывать медицинские услуги в этом военном госпитале.

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© penza-press.ru

© pnzreg.ru