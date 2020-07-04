В Ингушетии в сельских поселениях открыли две новые школы почти на 1 тыс. мест ​

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В Ингушетии состоялось открытие двух школ в сельских поселениях Экажево и Гази-Юрт Назрановского района.

Новая начальная школа на 200 мест в самом крупном сельском поселении региона — в Экажево — построена на месте старой, которая была возведена еще в 1964 году. Строительство нового образовательного учреждения велось по подпрограмме повышения устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах. В школе созданы все условия для полноценного образовательного процесса, в том числе и для детей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь просторные предметные кабинеты, библиотека, актовый зал. Для физического воспитания детей имеется спортивный зал с современным оборудованием.

Еще одна среднеобразовательная школа на 720 мест открыта в с.п. Гази-Юрт. Учреждение возведено в рамках реализации нацпроекта «Образование». Кроме 35 учебных кабинетов, в трехэтажном здании расположились спортзал, современная библиотека, актовый зал, медицинский блок, в том числе и стоматологический пункт, пищеблок и столовая. В кабинетах технологии в соответствии с современными требованиями оборудованы мастерские и помещения для организации кружков дополнительного образования. Во дворе школы — стадион, позволяющий проводить не только внутришкольные мероприятия, но и соревнования регионального уровня, и детские игровые площадки.

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Помимо открывшихся 2 июля образовательных учреждений, в 2020 году в республике намерены сдать в эксплуатацию 10 школ и 18 детских садов, в том числе построенные в рамках нацпроектов.