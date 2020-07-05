Российский завод автоспецтехники выпустил новые модели автовышек

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Российский завод Мегадрайв из Московской области в первой половине 2020 года выпустил новые модели автовышек на шасси ГАЗель, ГАЗель NEXT и УРАЛ Next.

В конце апреля 2020 года пресс-служба компании сообщила о выпуске новой модели АГП ПСС-131.18Э с с высотой подъема 18 метров и грузоподъемностью монтажной корзины 250 кг на вездеходном шасси Садко Next.

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В конце января 2020 года пресс-служба завода сообщила о выпуске новой модели АГП ПСС-131.22Э с максимальным горизонтальным вылетом 15,8 м. без потери грузоподъемности на шасси УРАЛ Next с 7-местной кабиной и колесной формулой 6×6.

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18 мая 2020 года пресс-служба завода сообщила о выпуске новой модели телескопического АГП ВС-18Т с высотой подъема 18 метров на шасси ГАЗель NEXT.

В настоящее время завод выпускает автовышки на шасси КАМАЗ, ГАЗ, УРАЛ, МАЗ, HYUNDAI, FUSO, ISUZU, ЗИЛ с коленчатыми, рычажно-телескопическими и телескопическими стрелами.