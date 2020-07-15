Компания «Сварог» выпускает аппараты ультрафиолетовой и ультразвуковой очистки воды

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Производственная компания «Сварог» выпускает аппараты для комбинированного обеззараживания воды и сточных вод ультрафиолетом и ультразвуком. Принцип действия основан на способности ультрафиолетового излучения и ультразвука разрушать вирусы, бактерии, плесень и споры грибков.

В апреле и мае этого года компанией «Сварог» были изготовлены и отгружены потребителям крупные партии УФ установок для обеззараживания воды ультрафиолетом с применением ультразвука на общую производительность около 150 000м³ в сутки.

Методы обеззараживания питьевой воды ультрафиолетом, применяемые в России, недостаточно эффективны для уничтожения патогенной микрофлоры. Действующие в настоящее время в России нормы плотности ультрафиолетового потока в 16-20 мДж/см² для питьевой воды и 28-30 мДж/см² для хозяйственно-бытовых и промышленных стоков не обеспечивают эффективной инактивации патогенной микрофлоры. Более того, следует учитывать в перспективе повышение устойчивости микрофлоры к воздействию хлора, озона и ультрафиолета. Это естественный процесс эволюции. Микробиологи ведущих научных центров показывают в своих отчетах, что за последние 15-20 лет устойчивость патогенной микрофлоры к хлору повысилась в 5 раз, к озону — в 2-3 раза, к ультрафиолету — в 4 раза. Это означает, что с учетом дальнейшего повышения устойчивости микроорганизмов спор, вирусов и простейших, к перечисленным выше методам обеззараживания воды и стоков, необходимо при проектировании закладывать уровни воздействия с учетом роста сопротивляемости объекта воздействия. Именно поэтому, сейчас в ряде стран ужесточаются требования отраслевых стандартов, а минимальная доза воздействия ультрафиолетового излучения определена в 40 мДж/см². В проектируемых станциях по обеззараживанию воды и стоков закладывается доза ультрафиолетового излучения 70-100 мДж/см². Наиболее перспективными являются методы комбинированного воздействия на воду различных дезинфицирующих средств и способов.

Бактерицидное и противовирусное действие ультрафиолета

Ультрафиолетовые лучи представляют собой часть электромагнитного спектра излучения и занимают область с длиной волны от 100 до 400 нм. Принято деление биологически активного ультрафиолетового излучения на три участка:

УФ-А с длиной волны 400—315 нм; УФ-В с длиной волны 315—280 нм; УФ-С с длиной волны 280—200 нм. Лучи третьего участка обладают способностью уничтожать различные вирусы, бактерии и споры грибков (так называемое бактерицидное действие). Это действие интенсивно выражено у ультрафиолетовых лучей с длинами волн 265 — 200 нм.

© Фото из открытых источников

Бактерицидная ультрафиолетовая лампа имеет длинную колбу, которая выполнена из специального стекла, пропускающего излучение диапазона 280—185 нм и задерживающего составляющую излучения от 185 нм из-за которой возможно образование озона.

Ультрафиолетовые лампы © clck.ru

Ультрафиолетовые лампы с амальгамой

Амальгамные лампы используют не чистую ртуть, а амальгаму ртути (сплав висмута, индия и ртути) и, таким образом, ртуть в лампе находится в нелетучем состоянии. Применение амальгамы позволяет уменьшить количество используемой ртути по сравнению с обычными бактерицидными ртутными лампами. В результате значительно снижается экологическая опасность ультрафиолетовых ламп.

Утилизация ламп

Отработанные амальгамные лампы относятся к 3-му классу опасности и не подлежат предварительному обезвреживанию (код ФККО 47110211523), в отличие от стандартных ртутных УФ-ламп или люминесцентных ламп, которые относятся к отходам 1-го класса опасности (код ФККО 47110101521).

Установки обеззараживания воды «Лазурь»

Одной из задач при обеззараживании питьевой воды, а также промышленных и бытовых стоков после их осветления (биоочистки) является применение технологии, не использующей химические реагенты при одновременном полном уничтожении патогенной микрофлоры.

Наиболее безопасной технологией из безреагентных способов обеззараживания является обработка воды ультрафиолетовым излучением. Антибактериальный метод обеззараживания воды ультрафиолетом применяется с 1910 г., когда были построены первые станции для обеззараживания артезианской воды во Франции и Германии.

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Новая технология обеззараживания воды в установках «Лазурь» использует одновременное воздействие ультрафиолета, ультразвука и акустических колебаний для полной инактивации патогенной микрофлоры (УФ более 40 мДж/см² и УЗ более 2 Вт/см²).

Основным элементом установки является камера обеззараживания изготовленная из пищевой нержавеющей стали. Внутри камеры располагаются бактерицидные лампы, заключенные в прочные кварцевые чехлы, которые исключают контакт УФ-лампы с водой. Количество ламп и их расположение определяется производительностью установки, а так же типом и качеством обеззараживаемой воды.

© svarog-uv.org

В установках «Лазурь» примененяется как ультрафиолет С диапазона (УФ-С) с пиком излучения 253,7 нм, так и вакуумный ультрафиолет (185 нм), что дает возможность проводить полное обеззараживание (до 99,9999%) и уничтожать бактерии и вирусы с качеством, недоступном для традиционных методов, использующих более длинные волны ультрафиолетового спектра и окисление озоном, общая энергоемкость которых в 3-4 раза выше, чем в новой технологии.

Все бактерицидные установки для обеззараживания воды серии «Лазурь» имеют характеристики по облученности микрофлоры более 40 мДж/см², что обеспечивает высокую степень дезинфекции всех видов микроорганизмов. Измеренная облученность в бактерицидных установках для обеззараживания воды серии «Лазурь» составляет 65-70 мДж/см².

© svarog-uv.ru

Ультразвуковые излучатели в установках обеззараживания эффективно уничтожают цисты лямблий и ооцисты кристоспоридий (см. паразитологическое МУ 3.2.1757.03) и совместно с УФ-излучением гарантируют их полную стерилизацию. При обеззараживании водных стоков только ультрафиолетовым излучением, требуемая для тех же микроорганизмов минимальная доза составляет более 65 мДж/см², а при дезинфекции питьевой воды от 45 мДж/см² и выше. Таким образом, одновременное применение ультрафиолета и ультразвука в аппаратах способствует как лучшей дезинфекции так и экономичному потреблению электроэнергии.

Внутренние поверхности и защитные стекла установок «Лазурь» самоочищаются от биообрастания и соляризации. На фото защитные стёкла и внутренние стенки реактора после 2-х лет работы установки в бассейне.

© svarog-uv.ru

Ультразвук, применяемый в установке «Лазурь», поддерживает защитные трубки и внутренние стенки реактора в идеально чистом состоянии, свободным от органических и неорганических отложений, и таким образом обеспечивает постоянно оптимальную дезинфекцию и очистку воды за все время работы установки.

© svarog-uv.ru

Продукция компании «Сварог» для обеззараживания воды применяется за рубежом. Отзыв от компании «Центр Аква Бейбис Лимитед» (г.Манчестер, Великобритания) на установки серии «Лазурь» по обеззараживанию воды в бассейне ультрафиолетовым излучением с применением ультразвука.

Отчет по обеззараживанию воды ультрафиолетом с применением ультразвука в бассейне г.Манчестер, Великобритания © svarog-uv.ru

Установка по обеззараживанию воды в бассейне ультрафиолетом с применением ультразвука «Лазурь М-30» © svarog-uv.ru

Голландская компания «Advanced Waste Water Solutions B.V.» в апреле 2013 г. проводила тестовые испытания бактерицидной установки «Лазурь М-3К». В эксперименте были задействована вода с мойки яблок и груш. Биоплёнка в данных условиях имеет специфическое качество выработки клейкого слизистого вещества.

В экспериментальных условиях, с выключенным ультразвуком, в течение 2 недель кварцевое стекло заросло до практически нулевой проводимости для ультрафиолета. Также произошло обрастание внутренней поверхности реактора. При включении ультразвука, в течение первых трёх часов произошло приблизительно 50% очищение стекла, а после 24 часов — полное очищение стекла. При постоянно работающем ультразвуке в установке не происходит никакого обрастания стекла и поверхности реактора. По результатам испытаний бактерицидной установки выпущен отчёт.

Станция очистки воды в Уэльсе, Великобритания © svarog-uv.org

Принцип построения станций обеззараживания воды из отдельных модулей экономически выгоден, т.к. модули небольшой производительности имеют меньшую стоимость чем один крупный. Этим снижается стоимость замены оборудования, обслуживания и стоимость ввода новых мощностей. Если требуется нарастить мощности по очистке воды, потребуется заменить минимальное количество оборудования. При сезонном или суточном снижении потребления воды, либо при временном снижении потребностей потребителей в воде можно легко отключать часть модулей, что дает существенную экономию потребляемой электроэнергии.

Станция обеззараживания воды в Перми, производительностью 4000 кубических метров в час. Отчет © svarog-uv.ru

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В свою очередь, все модули для обеззараживания воды «Лазурь» собраны из легко заменяемых блоков, которые можно менять не отключая полностью бактерицидную установку.

Бактерицидные установки для обеззараживания воды серии «Лазурь» имеют небольшой вес и компактны. Для них не требуется специальных фундаментов, поскольку вес каждого модуля не превышает 250 кг. Разработаны установки как в горизонтальном, так и в вертикальном исполнении на различную производительность.

Разработана серия установок «Лазурь» в вертикальном исполнении на различную производительность © svarog-uv.ru

Все бактерицидные установки для обеззараживания воды серии «Лазурь» прошли тщательную действительную сертификацию в России и за рубежом, что подтверждается соответствующими экспертными отчетами и документами. Производство компании «Сварог» аттестовано по международному стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества».

О компании

© svarog-uv.ru

© svarog-uv.ru

Компания ООО «Сварог» с 1994 года занимается производством специализированного оборудования для обеззараживания ультрафиолетовым излучением и ультразвуком.

Компания «Сварог» является мировым лидером в разработке технологий в области водоочистки, водоподготовки и обеззараживания воды применяемых на объектах переработки, хранения и транспортировки топлив, автомойках, мойках железнодорожных цистерн, объектов винодельческой и молочной промышленности, хозяйственно-питьевого и водопроводно-канализационного обеспечения, бытового водоснабжения, в бассейнах, саунах и аналогичных объектах.

Компания успешно работает на отечественном и международном рынке, имеет многочисленных партнеров в России, Великобритании, ЮАР, Австралии и Новой Зеландии. Для реализации проектов в странах Евросоюза и других зарубежных странах, создана компания «Svarog-Ecotech a.s.» (Sliezska 9, 831 03 Bratislava, Slovenska Republica).

© svarog-uv.ru

Компания является владельцем торговой марки «Лазурь» и выпускает бактерицидные установки по обеззараживанию питьевой воды и сточных вод. Используемая технология обеззараживания питьевой воды и сточных вод запатентована.

Бактерицидные установки обеззараживания питьевой воды и сточных вод прошли сертификационные испытания в России, Южно-Африканской республике, Новой Зеландии, Израиле, Сингапуре, Корее, Индии, Словакии, ОАЭ. Также прошли сертификационные испытания установки по обеззараживанию воды для использования в сельских районах Австралии по контракту между правительством Австралии и партнером компании «Сварог» компанией Magnetic Technologies Ltd. (ОАЭ).

Все бактерицидные установки по обеззараживанию питьевой и сточных вод ультрафиолетовым излучением с применением ультразвука соответствуют:

Требованиям ГОСТ РИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000), Государственного Стандарта Российской Федерации.

Требованиям NSF/ANSI 55-2004, Американского Национального Стандарта ультрафиолетового обеззараживания воды;

Совместно с Министерством обороны и МЧС РФ компания «Сварог» участвует в проектах в области водоочистки, водоподготовки и обеззараживание воды.

Конструкторское бюро компании постоянно работает над совершенствованием существующих технологий и внедряет в производство новейшие разработки. Компания располагает полным технологическим циклом производства и осуществляет проектирование, изготовление и поставку изделий по специальным требованиям потребителя.