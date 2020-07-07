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Как делают кабель и провода в России

Сняли процесс изготовления кабеля на заводе «Севкабель»

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/U6byu5dihho
Источник: https://youtu.be/U6byu5dihho

Завод
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