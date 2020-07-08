На вооружение российской авиабазы «Кант» в Киргизии поступили два вертолета Ми-8МТВ-5
Два транспортно-боевых вертолета Ми-8 МТВ 5-1 поступили на вооружение российской военной базы в Канте на территории Киргизии, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
Аппараты совершили перелёт в Киргизию из Челябинской области, они преодолели более 2 тыс. км и дважды совершили дозаправки в Омской области и Республике Казахстан.
Вертолёты оснащены бортовым комплексом обороны. В кабине пилотов имеется светотехническое оборудование, адаптированное для использования очков ночного видения. Это позволяет совершать вылеты ночью на малых и предельно-малых высотах, а также совершать взлеты и посадки на необозначенные площадки.
Пилоты Ми-8 прошли теоретическое и практическое обучение в центре боевой подготовки и переучивания лётного состава армейской авиации в Тверской области.
Новыми вертолётами заменят более устаревшие летательные аппараты, которые находятся на вооружении базы.
Читайте также...
- Более 100 единиц техники поступило в Железнодорожные войска ЦВО с начала года
- Танки Т-72Б3 поступили по гособоронзаказу в Омский автобронетанковый инженерный институт
- Авиаполк под Челябинском завершил перевооружение на бомбардировщики Су-34