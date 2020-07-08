На вооружение российской авиабазы «Кант» в Киргизии поступили два вертолета Ми-8МТВ-5

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Два транспортно-боевых вертолета Ми-8 МТВ 5-1 поступили на вооружение российской военной базы в Канте на территории Киргизии, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Аппараты совершили перелёт в Киргизию из Челябинской области, они преодолели более 2 тыс. км и дважды совершили дозаправки в Омской области и Республике Казахстан.

Вертолёты оснащены бортовым комплексом обороны. В кабине пилотов имеется светотехническое оборудование, адаптированное для использования очков ночного видения. Это позволяет совершать вылеты ночью на малых и предельно-малых высотах, а также совершать взлеты и посадки на необозначенные площадки.

Пилоты Ми-8 прошли теоретическое и практическое обучение в центре боевой подготовки и переучивания лётного состава армейской авиации в Тверской области.

Новыми вертолётами заменят более устаревшие летательные аппараты, которые находятся на вооружении базы.