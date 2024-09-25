АПЛ «Император Александр III» и «Красноярск» вошли в боевой состав ТОФ

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Сразу две атомные подводные лодки (АПЛ) четвертого поколения «Император Александр III» и «Красноярск» вошли в боевой состав Тихоокеанского флота, сообщило в среду Минобороны РФ.

«Атомные подводные крейсеры четвертого поколения „Император Александр III“ и „Красноярск“ пополнили подводные силы Тихоокеанского флота», — говорится в сообщении в департамента информации и массовых коммуникаций МО РФ.

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