стань автором. присоединяйся к сообществу!

Лого Сделано у нас
Армия и Флот

АПЛ «Император Александр III» и «Красноярск» вошли в боевой состав ТОФ

 © ria.ru

Сразу две атомные подводные лодки (АПЛ) четвертого поколения «Император Александр III» и «Красноярск» вошли в боевой состав Тихоокеанского флота, сообщило в среду Минобороны РФ.

«Атомные подводные крейсеры четвертого поколения „Император Александр III“ и „Красноярск“ пополнили подводные силы Тихоокеанского флота», — говорится в сообщении в департамента информации и массовых коммуникаций МО РФ.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.

Источник: https://ria.ru/20240925/flot-1974585589.html

Министерство обороны
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,