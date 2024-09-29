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Армия и Флот

Партия штурмовых роботов «Курьер» отправилась в российскую армию

 © www1.ru

Российские военные получат очередную партию передовых наземных боевых роботов «Курьер». Их можно использовать для перевозки грузов или в качестве минного транспортера.

НРТК «Курьер» также способен перевезти раненого. На нем есть лотки для установки систем РЭБ, мин, гранатометов, пулеметов, ПТУРов и АГС. Комплекс рассчитан на модульный принцип использования.

Длина платформы составляет 1,4 метра, при ширине в 1,2 метра и высоте 58 см (без вооружения), а масса доходит до 250 кг. Боевой робот имеет бронелисты, защищающие гусеницы от FPV-дронов противника и артиллерийских осколков.

НРТК «Курьер» также способен перевезти раненого. На нем есть лотки для установки систем РЭБ, мин, гранатометов, пулеметов, ПТУРов и АГС. Комплекс рассчитан на модульный принцип использования.

Длина платформы составляет 1,4 метра, при ширине в 1,2 метра и высоте 58 см (без вооружения), а масса доходит до 250 кг. Боевой робот имеет бронелисты, защищающие гусеницы от FPV-дронов противника и артиллерийских осколков.

Тактико-технические характеристики НРТК «Курьер»:

  • Габариты — 1400×1200×580мм
  • Вес — 250 кг
  • Скорость — до 35 км/ч
  • Время работы — от 12 до 72 часов
  • Движитель — гусеничный
  • Электродвигатели — 6 кВт
  • Дальность управления — от 3 до 10 км

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Источник: https://www1.ru/news/2024/09/29/par...skuiu-armiiu-vragu-nesdobrovat.html

Министерство обороны
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    29.09.2414:36:25

    Очень важные и полезные машины. Будут сберегать жизни бойцов.

    Это логическое дополнение БПЛА.

    #1289606
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