Партия штурмовых роботов «Курьер» отправилась в российскую армию

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Российские военные получат очередную партию передовых наземных боевых роботов «Курьер». Их можно использовать для перевозки грузов или в качестве минного транспортера.

НРТК «Курьер» также способен перевезти раненого. На нем есть лотки для установки систем РЭБ, мин, гранатометов, пулеметов, ПТУРов и АГС. Комплекс рассчитан на модульный принцип использования.

Длина платформы составляет 1,4 метра, при ширине в 1,2 метра и высоте 58 см (без вооружения), а масса доходит до 250 кг. Боевой робот имеет бронелисты, защищающие гусеницы от FPV-дронов противника и артиллерийских осколков.

НРТК «Курьер» также способен перевезти раненого. На нем есть лотки для установки систем РЭБ, мин, гранатометов, пулеметов, ПТУРов и АГС. Комплекс рассчитан на модульный принцип использования.

Длина платформы составляет 1,4 метра, при ширине в 1,2 метра и высоте 58 см (без вооружения), а масса доходит до 250 кг. Боевой робот имеет бронелисты, защищающие гусеницы от FPV-дронов противника и артиллерийских осколков.

Тактико-технические характеристики НРТК «Курьер»:

Габариты — 1400×1200×580мм

Вес — 250 кг

Скорость — до 35 км/ч

Время работы — от 12 до 72 часов

Движитель — гусеничный

Электродвигатели — 6 кВт

Дальность управления — от 3 до 10 км

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