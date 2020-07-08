В подмосковной Кашире начали строить пятую очередь тепличного комплекса

© msh.mosreg.ru

Крупнейшее предприятие Подмосковья «Агрокультура Групп» начало строительство пятого этапа тепличного комплекса на территории городского округа Кашира.

Объём инвестиций в проект составит 6,1 млрд. рублей. На сегодняшний день в строительство комплекса вложено порядка 2 млрд. рублей.

Проектная мощность производства составит порядка 14 тыс. тонн ягодной и овощной продукции. В частности, планируется выращивать порядка 10,6 тыс. тонн огурца, клубники — 590 тонн, салата — 2,5 тыс. тонн. Ввод в эксплуатацию запланирован на четвёртый квартал 2020 года.

Более 350 рабочих мест получат жители Каширы после ввода в строй новой очереди теплицы.

© msh.mosreg.ru

В прошлом году в теплицах Подмосковья было произведено около 102,5 тыс. тонн овощной продукции. Из них «Агрокультура Групп» вырастила больше половины — 55,5 тыс. тонн.