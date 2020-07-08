На Ярославском СЗ спущено на воду судно-нефтесборщик проекта Р2114 «Север-1»

На Ярославском судостроительном заводе (Ярославская область) состоялся спуск на воду бонопостановщика-нефтемусоросборщика проекта Р2114 «Север-1».

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Судно длиной более 20 м, шириной — 6 м предназначено для локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, в том числе на реках.

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Официальных пресс-релизов о спуске нет. Единственная информация есть про это или аналогичное судно данного проекта, что 21 сентября 2018 года на Ярославском судостроительном заводе (Ярославская область) состоялась торжественная церемония закладки судна-нефтесборщика проекта Р2114, строящегося по заказу АО «Транснефть — Прикамье».

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Планировалось, что судно будет передано АО «Транснефть — Прикамье» в сентябре 2019 года.