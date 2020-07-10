На СНСЗ начата заливка корпуса корабля противоминной обороны проекта 12700 «Лев Чернавин»

Корабелы Средне-Невского судостроительного завода (г. Санкт-Петербург) приступили к работам по формированию корпуса нового корабля противоминной обороны «Лев Чернавин» проекта 12700 «Александрит».

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В герметично смонтированной матрице, повторяющей обводы корпуса будущего корабля, под воздействием отрицательного давления осуществляется пропитка связующим веществом специальным образом уложенных слоёв стеклоткани. Процесс пропитки займёт около двух суток.

Корабль будет носить имя Льва Давыдовича Чернавина — советского офицера-подводника, контр-адмирала, командовавшего соединениями подводных лодок Северного флота. «Лев Чернавин» станет восьмым кораблём в линейке проекта 12700 «Александрит», заложенным на Средне-Невском судостроительном заводе.

Корабли противоминной обороны проекта 12700 «Александрит»: