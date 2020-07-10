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Судостроение и судоходство

На СНСЗ начата заливка корпуса корабля противоминной обороны проекта 12700 «Лев Чернавин»

Корабелы Средне-Невского судостроительного завода (г. Санкт-Петербург) приступили к работам по формированию корпуса нового корабля противоминной обороны «Лев Чернавин» проекта 12700 «Александрит».

 © snsz.ru

В герметично смонтированной матрице, повторяющей обводы корпуса будущего корабля, под воздействием отрицательного давления осуществляется пропитка связующим веществом специальным образом уложенных слоёв стеклоткани. Процесс пропитки займёт около двух суток.

Корабль будет носить имя Льва Давыдовича Чернавина — советского офицера-подводника, контр-адмирала, командовавшего соединениями подводных лодок Северного флота. «Лев Чернавин» станет восьмым кораблём в линейке проекта 12700 «Александрит», заложенным на Средне-Невском судостроительном заводе.

Корабли противоминной обороны проекта 12700 «Александрит»:

  • Водоизмещение — около 890 тонн;
  • Длина — около 62 м;
  • Ширина — около 10 м;
  • Полная скорость хода — около 16 узлов;
  • Экипаж — 44 чел.
Источник: https://snsz.ru//Press-centr/Novost...y-oboroni-proekta-12700-Aleksandrit

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Средне-Невский судостроительный завод, Санкт-Петербург, корабль противоминной обороны, 12700
  • Владимир Китайгородцев Владимир Китайгородцев
    13.07.2009:44:56

    а сколько их всего планируют и какова потребность в таких кораблях? Тральщиков же вообще должно быть по нескольку десятков на каждом флоте

    #1202874
    • Нет аватара Юрген
      13.07.2010:04:04

      Запланировано 12. У нас сейчас в составе флота имеется где-то полтора десятка морских и базовых тральщиков постройки 70-80 хх годов, которые надо заменить в ближайшие 10 лет.

      Отредактировано: Юрген~10:04 13.07.20
      #1202880
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