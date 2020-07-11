В Пензе введена в эксплуатацию новая школа на 800 мест
Строительство школы в мкрн. «Арбековская застава» г. Пенза началось в 2019 году в рамках федерального проекта «Жилье» и сдано в эксплуатацию в апреле 2020 года. Учебное заведение рассчитано на 800 школьников.
На базе школы будут работать кружки дополнительного образования спортивного и художественно-эстетического направлений.
Работа по строительству школ в новых микрорайонах города будет продолжена. За два ближайших года в Пензе планируется создать порядка 3 тысяч новых ученических мест.
Все строительные работы произведены в полном объеме в установленные сроки. Сейчас ведутся прием и монтаж оборудования, а также запись учащихся на 2021-2022 учебный год.
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