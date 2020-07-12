Предприятие Роскомоса разработало систему управления экономическими рисками «Метограф»

АО «Спутниковая система «Гонец» (входит в Роскосмос) разработало цифровую платформу для управления корпоративным контентом «Метограф». В ее составе реализована система управления целями и рисками, сообщили в пресс-службе компании.

«На первом этапе вводятся глобальные цели и задачи компании, каждому риску присваивается своя оценка, описываются связи с проектами. По ходу работы система вычисляет слабые и сильные места компании», — отметили в компании.

В пресс-службе пояснили, что подобная система управления рисками разрабатывалась в течение девяти месяцев и уже внедрена в «Гонце».

Также на платформе базируются модули с данными о кадровом потенциале и электронный архив. Ей можно пользоваться как с компьютера, так и с телефона.

«Для руководителя это бесценный инструментарий, потому что он агрегировано видит по всей организации, где риски, сложности, на что надо обратить внимание. А где, наоборот, плюс-минус положительно все развивается», — пояснили в «Гонце».

Ранее в АО «Спутниковая система «Гонец» сообщили о разработке устройства для экстренной связи, которое позволяет передавать сообщения и файлы в местах, где отсутствует покрытие наземной мобильной связи.