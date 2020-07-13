Теплоход «Золотое кольцо» перевели в Нижегородскую область для достройки

В начале июля 2020 года новый колесный теплоход «Золотое кольцо», строящийся по проекту ПКС-180, был перегнан с завода «Лотос» (Астаханская область), где судно было заложено в январе 2018 года и спущено на воду в ноябре 2019 года, было отбуксировано вверх по Волге к причалу отеля «Волга», расположенного в Балахнинском районе Нижегородской области для проведения достройки.

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«Золотое кольцо» — трёхпалубный теплоход, рассчитанный на 170 пассажиров, экипаж и обслуживающий персонал — 56 человек. Длина судна составляет 81,6 метров, ширина — 13,83 метра, осадка — 1,2 метра, надводный габарит — 8,75 метров. Скорость — 18 км/час. Тип движительно-рулевого комплекса — колесный, мощность главных дизель-генераторов — 3×320 кВт. Автономность плавания по запасам топлива — 14 суток. Судно строится по заказу компании «Гама».

Новый теплоход «Золотое кольцо» перегнали из Астраханской области в Нижегородскую для достройки © cruiseinform.ru