В Санкт-Петербурге сданы новые плавучий причал и прогулочный теплоход «Юстиция»
В Санкт-Петербурге на реке Карповке торжественно представили новый причал и современный прогулочный теплоход «Юстиция».
Судно вмещает до 100 пассажиров и в будущем может быть переоборудовано под электрические двигатели.
Особенностью «Юстиции» является её универсальность: судно адаптировано для экскурсий по рекам и каналам города и способно передвигаться по всем основным водным артериям Петербурга.
Новый плавучий причал стал первым на Карповке и 143 в городе.
