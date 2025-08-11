В Санкт-Петербурге сданы новые плавучий причал и прогулочный теплоход «Юстиция»

В Санкт-Петербурге на реке Карповке торжественно представили новый причал и современный прогулочный теплоход «Юстиция».

© piter-news.net

Судно вмещает до 100 пассажиров и в будущем может быть переоборудовано под электрические двигатели.

Особенностью «Юстиции» является её универсальность: судно адаптировано для экскурсий по рекам и каналам города и способно передвигаться по всем основным водным артериям Петербурга.

© piter-news.net

Новый плавучий причал стал первым на Карповке и 143 в городе.

