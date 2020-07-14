В аэропорту Череповца построили новый терминал
Инвестиционный проект стоимостью более 160 млн рублей в аэровокзальном комплексе аэропорта «Череповец» завершила компания «Северсталь». Терминал для обслуживания внутренних воздушных линий возведен в рекордно короткие сроки.
Инвестиционный проект является частью программы по замене существующего парка Авиапредприятия «Северсталь» на 93-местные самолеты Sukhoi Superjet 100 общей стоимостью 12,6 млрд рублей.
Одноэтажное здание терминала площадью 1044 кв. метра рассчитано на пропускную способность 85 пассажиров в час.
Терминал оснащен современным досмотровым оборудованием, ленточными конвейерами, стойками регистрации пассажиров, системами визуальной информации в виде комплекса мониторов и автоматического звукового оповещения.
Решение о строительстве нового терминала было принято еще до пандемии коронавируса и обусловлено высоким уровнем пассажиропотока, обслуживаемого Авиапредприятием «Северсталь». Терминал будет обслуживать внутренние воздушные линии и перераспределит нагрузку на аэропорт за счет расширения площадей и зон обслуживания. Это позволит обеспечить более высокий уровень комфорта для пассажиров, повысить эффективность эксплуатации новых воздушных судов в парке Авиапредприятия, а также поспособствует развитию туризма в Череповце и Вологодской области в целом.
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14.07.2013:29:58