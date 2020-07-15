АО «ИСС» имени академика М. Ф. Решетнёва изготовило первые образцы гибких печатных кабелей

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В рамках освоения технологии изготовления печатных кабелей на приборном производстве предприятия «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнёва в Красноярском крае изготовлены пробные образцы гибко-жёстких печатных плат.

Работа по созданию собственного производства такой продукции ведётся в компании «ИСС» с начала 2020 года. Первые опытные образцы гибких печатных кабелей уже переданы на испытания. Отработать и внедрить технологию производства гибких печатных кабелей планируется до конца текущего года. В итоге предприятие получит полную независимость от внешнего поставщика и более широкие возможности при конструировании бортовой аппаратуры.

Функционально они представляют собой совокупность блоков. Гибкая часть — это электрический интерфейс на полиимидной основе. Жёсткая часть — платы с радиоэлементами. Благодаря особой технологии в гибко-жёсткой печатной плате полностью реализован рисунок взаимодействия и работы узлов и сборок. Монолитная структура позволяет уменьшить количество соединителей в аппаратуре, что повышает характеристики прочности и надёжности и снижает массу приборов.

Технологический процесс создания кабеля включает нарезку заготовок, очистку поверхности фольги, формирование рисунка, нанесение и удаление фоторезиста, экспонирование, проявление, травление, перфорацию, прессование, лужение контактных площадок, формирование контура. Практически все операции выполняются с помощью современного автоматизированного оборудования. А вот пайка тончайших миниатюрных проводников осуществляется вручную! Эту ювелирную работу доверяют самым опытным и высококвалифицированным специалистам монтажа.

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На первый взгляд — кусок оранжевой атласной ленты, а на самом деле — гибкий печатный кабель. Такие используются в качестве внутреннего интерфейса бортовых электронных приборов. Их применение целесообразно в устройствах, где циркулируют малые токи, например, для соединения приборных блоков, чтобы снизить массу и габариты бортовых приборов. В этом специфическое отличие гибких печатных кабелей от наборных.

Конструкция гибкого печатного кабеля представляет собой плоский шлейф с необходимым количеством проводников. В качестве основы применяется полиимидная плёнка отечественногопроизводства с тончайшим (35 микрон) слоем медной фольги. Полиимид обеспечивает кабелю необходимую гибкость и повышенную радиационную стойкость. Фольга предназначена для формирования рисунка проводников шириной 0,5 мм со стандартным шагом 1,25 мм. Она защищена от внешних воздействий (в первую очередь, от окисления) полиимидной плёнкой. Соединение основы кабеля с плёнкой осуществляется прессованием.

С помощью печатного рисунка внутри прибора реализуются все необходимые электрические связи, такие как разветвление сигнала, различная адресация и другие. Технология создания уникального рисунка открывает перед специалистами фирмы Решетнёва новые возможности в части конструирования аппаратуры, и как следствие, в обеспечении высокой надёжности и конкурентных преимуществ создаваемых на предприятии спутников.