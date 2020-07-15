В Пензе запущена новая производственная линия домостроительного комбината «Бетониум»

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Производительность сеткосварочного комплекса — 250 квадратных метров в час. Каркасы высокой степени точности и надежности будут использоваться для производства стеновых панелей, применяемых при строительстве многоквартирных домов.

Технология новой сеткосварочной линии позволяет изготавливать арматуру для железобетонных изделий любой конфигурации. При его использовании производительность арматурного цеха увеличивается в 2,5 раза.

ДСК «Бетониум» является крупнейшим предприятием индустриального домостроения в Поволжье. Комбинат производит панельные дома как типовых серий, так и по индивидуальным проектам заказчика. Домокомплекты используются при строительстве жилых комплексов в Пензенской, Ульяновской, Нижегородской областях, в Республике Мордовия и в других регионах.

Линия запущена в рамках 3-го этапа масштабного инвестиционного проекта, который реализует компания СМЦ.

Первая очередь строительства комбината была запущена в декабре 2016 года. Сейчас производственная мощность предприятия составляет 12000 кубометров железобетонных изделий и 8000 кубометров смесей в месяц, или 200 тысяч кубометров домокомплектов жилых домов в год. На заводе трудятся порядка 250 человек.

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В настоящее время «Бетониум» выпускает балконные плиты, бетон и раствор, вентиляционные блоки, диафрагмы жесткости, лестничные марши и балки, опорные подушки, стеновые панели, панели шахты лифтов, перемычки, плиты плоские, пустотные плиты перекрытия, сваи, фундаментные блоки, элементы колодца, дорожные плиты.

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