В Зеленограде строится производственная площадка для компаний «1-й ДСК» и «Лайф Инжиниринг»

Рендер предоставлен пресс-службой ГК ФСК

ГК ФСК совместно с Правительством Москвы продолжает возведение промышленно-строительного комплекса на территории Зеленограда в рамках инвестиционного проекта (МаИП). Всего на участке 17 га будут расположены 4 здания площадью 80 тыс. кв. м. По программе стимулирования создания мест приложения труда комплекс обеспечит более 600 рабочих мест. Третьим объектом станет производственная площадка для промышленных предприятий компаний «1-й ДСК» и «Лайф Инжиниринг».

Производство 1-го ДСК будет специализироваться на выпуске светопрозрачных конструкций, предприятие Лайф Инжиниринг — на изготовлении модульных фасадов и других изделий из листового металла. Общая площадь строящегося объекта составляет 17,7 тыс. кв. м. Возведением занимается компания СЭС Констракшн (входит в периметр Группы Партнер). В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы: устройство железобетонного цоколя и кровли, монтаж металлоконструкций и сэндвич-панелей. Ввод в эксплуатацию запланирован на вторую половину текущего года.

Завод ГК «1-й ДСК» направлен на производство оконных и дверных систем, фасадов зданий с использованием стекла и алюминия. Предприятие предполагает полный цикл создания светопрозрачных конструкций — от стандартных конфигураций до индивидуальных решений для всех типов недвижимости. Общая площадь завода составит около 10 тыс. кв. м. Высокая технологичность производства обеспечит ежегодный выпуск 279 тыс. кв. м. ПВХ-конструкций, 82 тыс. кв. м. продукции с теплым остеклением и 184 тыс. кв. м. изделий с холодным остеклением. Использование светопрозрачных конструкций позволяет проектировщикам упростить реализацию современных архитектурных концепций и повысить уровень комфорта внутри помещений за счет качественных материалов.

Предприятие компании «Лайф Инжиниринг» (входит в состав ГК «Ларта») ориентировано на ежегодную сборку 40 тыс. кв.м готовых модулей со сплошным или частичным остеклением стандартного размера (1,5×3,5 м) по инновационной технологии PRE-FAB. Основное преимущество модульного остекления — значительное сокращение сроков строительства. Максимальная сборка и контроль качества на заводе упрощают монтаж изделий на объекте и способствуют снижению затрат на рабочую силу и материалы.

Город предоставляет земельные участки для строительства производств в рамках реализации МаИП по льготной ставке один рубль в год. Это способствует развитию инфраструктуры Москвы и снижению маятниковой миграции населения разных районов.

Строительство комплекса идет под контролем Комитета государственного строительного надзора города Москвы (Мосгосстройнадзор). Разрешительную документацию, которая позволяет застройщику приступить к работам на территории комплекса, выдали в конце декабря 2023 года. Реализация ведется в строгом соответствии с проектной документацией и соблюдением всех технических требований.

Программа стимулирования создания мест приложения труда с 2020 года охватила практически все районы города. Инвесторы возведут свыше 230 объектов общей площадью более шести миллионов квадратных метров. Среди них — новые промышленные предприятия, офисные и торговые центры, а также учреждения образования, культуры и спорта. Реализация проектов позволит создать более 310 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.

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