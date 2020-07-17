Москву, Ярославль и Кострому связал новый скоростной поезд «Ласточка»

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17 июля в 15:10 в первый рейс по маршруту Москва — Ярославль — Кострома отправился скоростной электропоезд «Ласточка» серии ЭС1П («Премиум»).

Теперь путь между Москвой и Костромой составит четыре часа вместо шести, которые были ранее; а между Москвой и Ярославлем — три часа вместо четырех. «Ласточки» № 716/715 будут курсировать 5-вагонными составами ежедневно. Отправляясь с Ярославского вокзала Москвы в 15:10, «Ласточка» № 716 будет прибывать в Кострому в 19:17. Из Костромы «Ласточка» № 715 будет отправляться в 07:12 и прибывать в Москву в 11:19. В пути следования предусмотрены остановки на станциях Ярославль и Нерехта.

В поезде пассажирам будет предложено три класса обслуживания: бизнес, эконом и базовый. Для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены два подъемника для инвалидных колясок, позволяющие осуществлять посадку/высадку, в том числе с низких платформ. В вагоне № 5 имеются места с креплением для инвалидных колясок и кнопкой вызова проводника. Все пассажиры поезда могут воспользоваться бортовым мультимедийным порталом с большим объемом развлекательного контента и полезной информации (фильмы, музыка, аудиокниги, новости, расписание движения поездов и т. д. ).

Приобрести билеты на «Ласточки» Москва — Кострома можно во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». Стоимость билета — от 799 рублей (в зависимости от класса обслуживания, времени до отправления поезда и спроса на билеты). Для различных категорий пассажиров будут действовать специальные тарифные предложения.