Опубликовано первое официальное фото российской колёсной самоходки «Мальва»

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На Международном военно-техническом форуме «Армия-2020», который пройдёт с 23 по 29 августа 2020 года в военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» (Московская обл., Одинцовский р-н), специалисты смогут впервые ознакомиться с натурным образцом 152-мм самоходно-артиллерийского орудия «Мальва» ЦНИИ «Буревестник», выполненной на четырёхосном вездеходном шасси Брянского автомобильного завода.