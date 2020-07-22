В Челябинской области открылся новый цех по переработке гранита

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21 июля состоялось официальное открытие второй очереди производства камнеобрабатывающего завода в Еманжелинском районе Челябинской области в рамках крупного инвестиционного проекта. Основной продукцией камнеобрабатывающего завода в поселке Зауральском является сырье для дорожно-строительных работ.

Вторая очередь производства увеличит производительность завода «Стонекс Групп М» в три с половиной раза и создаст 25 новых рабочих мест. Суммарный объем инвестиций — 50 млн рублей.

В дальнейшем предполагается также открытие третьей очереди производства с последующим увеличением производственных мощностей.

Новый цех был организован всего в течение трех с половиной месяцев, было закуплено новейшее оборудование из Китая — 11 распилочных станков с программным управлением и две десятитонных кран-балки,

Инвестиционное соглашение между администрацией Еманжелинского муниципального района и инвестором было подписано в электронном виде ещё в марте этого года.

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Первая очередь производства выпускает в основном гранитные плиты, используемые для благоустройства городских улиц, вторая очередь сосредоточится на выпуске гранитных бордюров, срок службы которых составляет не менее 300 лет, — рассказывает генеральный директор «Стонекс Групп М» Андрей Ярославцев. В числе основных потребителей продукции завода представители компании называют предприятия Москвы, а также регионов европейской и южной частей России.

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Открытие первой очереди завода «Стонекс Групп М» состоялось ещё в ноябре 2017 года, тогда его производительность составляла около 3000 погонных метров продукции. С открытием второго цеха показатель вырастет в 3 с половиной раза — до 17000, — сообщает Андрей Ярославцев.