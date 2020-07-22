В России завершены госиспытания нового пистолета-пулемёта Калашникова

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Завершились государственные испытания пистолета-пулемёта, разработанного в рамках ОКР «Витязь-МО». Межведомственная комиссия признала изделие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему наименование «9 мм пистолет-пулемёт Калашникова ППК-20» для увековечивания памяти Виктора Михайловича Калашникова.

При выполнении ОКР за базу был принят серийно выпускаемый пистолет-пулемёт «Витязь-СН». На этапе разработки были учтены замечания, выявленные при серийном изготовлении изделия и приведены в соответствие с требованиями тактико-технического задания конструкция и состав изделия. В пистолете-пулемёте Калашникова существенно улучшена эргономика оружия и прилагаемого к нему снаряжения, повышена надёжность изделия, в его состав введён прибор малошумной стрельбы.

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В состав ППК-20 входит ремень с одноточечным и двухточечным закреплением на пистолете-пулемёте. Для переноски магазинов, крепёжных устройств, приборов малошумной стрельбы, переходника, обойм и оружейной маслёнки в состав введена сумка из материала с цифровой маскирующей окраской.

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Справка: Группой В.М. Калашникова разработано семейство пистолетов-пулемётов: «Бизон-2» (9×18), Бизон-2-01 (9×19), исполнение «Бизон-2-03» (опытный образец принимал участие в госиспытаниях в рамках ОКР «Баксанец»). В 2004 году группой В.М. Калашникова на базе пистолета-пулемёта «Бизон-2-01» был разработан пистолет-пулемёт «Витязь-СН», оснащённый коробчатым магазином вместимостью 30 патронов. В 2005 году пистолет-пулемёт был принят на вооружение МВД РФ и в настоящее время состоит на вооружении специальных подразделений МВД РФ, ФСБ РФ, ФСО РФ.