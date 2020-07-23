Новосибирский завод радиодеталей Ростеха запустил производство SMD-резисторов за 1 млрд руб

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Новосибирск. 23 июля. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ — АО «Новосибирский завод радиодеталей «Оксид» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») ввело в эксплуатацию производственную линию для выпуска резисторов в SMD-исполнении (от анг. Surface Mount Device — устройство, монтируемое на поверхность) с расчетной мощностью около 170 млн штук в год, сообщил генеральный директор АО «НЗР «Оксид» Лев Носенко журналистам в четверг.

«Это новая линейка оборудования. Оно предназначено для производства SMD-резисторов для поверхностного монтажа типа Р1-12., импортозамещениеПрименяется он во всей электронике, которая есть у нас в стране: от мобильных телефонов до автомобилей и бытовой техники. Потребность в этой продукции колоссальная», — сказал он.

Носенко добавил, что производительность линии, которая установлена на заводе, позволяет эту потребность «перекрыть с большим запасом».

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Проект реализован в рамках госпрограммы по перевооружению промышленности. Общий объем вложений составил около 1 млрд рублей: примерно в равных долях — средства федерального бюджета и самой компании.

На реализацию проекта ушло полтора года. К настоящему моменту завершены испытания опытных партий, завод отправил первую продукцию на испытания потенциальным покупателям — российским производителям радиоэлектроники, уточнил гендиректор.

Новосибирский завод радиодеталей «Оксид» создан в 1952 году и специализируется на выпуске танталовых оксидно-полупроводниковых и жидкостных объемно-пористых конденсаторов. Весь пакет акций предприятия принадлежит холдингу «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех».

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Предприятие поставляет продукцию более чем 200 предприятиям промышленности, выпускающим радиотехнические изделия широкого спектра применения — от простейших радиостанций до узлов и агрегатов космических аппаратов, в том числе поставляет электронные компоненты для предприятий оборонно-промышленного комплекса в рамках гособоронаказа.

По данным информационно-аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», выручка АО «НЗР «Оксид» в 2018 году составила 432,3 млн рублей, чистая прибыль — 17,8 млн рублей. Данные за 2019 год не приводятся.

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