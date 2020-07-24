В Благовещенске начали возводить мост через реку Зея

Действующий мост через реку Зея © vostok.today

Новый мостовой переход протянется над рекой Зея. Передвигаться по нему смогут автомобили. Строители начали устанавливать сваи двух из 26-ти мостовых опор. В каждой опоре — до дюжины свай. Построить весь мост целиком строители планировали за три с половиной года, но теперь им пришлось ускориться, — губернатор Приамурья потребовал завершить работы как можно раньше. Длина всей конструкции составит девять километров, только два из них — собственно мост, остальная протяженность приходится на подъездные пути к нему. Согласно проекту, движение на нем будет двухстороннее — по одной полосе на каждое из направлений.

Ранее сообщение Благовещенска с противоположным берегом происходило по мосту, возведенному в 1981 году. Согласно исследованиям, нагрузка на мост почти в четыре раза превышает его пропускную способность, а весной этого года на нем даже просела одна из плит, что стало поводом для ввода режима ЧС. Тогда мост отремонтировали, но запас его прочности все равно постепенно подходит к концу.

В этом году также в Благовещенске открыли строительство канатной дороги, которая должна соединить Россию и Китай, проектировать ее должны голландские специалисты.