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Судостроение и судоходство

На Средне-Невском судостроительном заводе заложен минный тральщик «Лев Чернавин» проекта 12700

24 июля 2020 г. на Средне-Невском судостроительном заводе (г. Санкт-Петербург) состоялась торжественная церемония закладки новейшего корабля противоминной обороны (ПМО) проекта 12700 «Лев Чернавин».

 © snsz.ru

Приказом Главкома ВМФ будущему морскому тральщику присвоено действующее наименование «Лев Чернавин» в честь советского офицера-подводника, контр-адмирала, командовавшего соединениями подводных лодок Северного флота Льва Давыдовича Чернавина. Корабль противоминной обороны «Лев Чернавин» станет восьмым в линейке проекта 12700, заложенным на Средне-Невском судостроительном заводе.

Корабли противоминной обороны проекта 12700 «Александрит»:

  • Водоизмещение — 890 тонн;
  • Длина — 62 м;
  • Ширина — 10 м;
  • Полная скорость хода — 16 узлов;
  • Экипаж — 44 чел.
Источник: https://snsz.ru//Press-centr/Novost...protivominnoy-oboroni-proekta-12700

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Средне-Невский судостроительный завод, Санкт-Петербург, тральщик, 12700
  • Нет аватара vlTepes
    24.07.2019:13:45

    Интересно, почему его не заложили в единый день закладки?

    Не по чину?

    #1204120
    • Нет аватара xitmen
      24.07.2019:36:46

      Единый день закладки должен был состоятся 28-го апреля. Так что тральщик заложили вовремя, это те с опозданием.

      #1204122
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