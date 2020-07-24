На Средне-Невском судостроительном заводе заложен минный тральщик «Лев Чернавин» проекта 12700
24 июля 2020 г. на Средне-Невском судостроительном заводе (г. Санкт-Петербург) состоялась торжественная церемония закладки новейшего корабля противоминной обороны (ПМО) проекта 12700 «Лев Чернавин».
Приказом Главкома ВМФ будущему морскому тральщику присвоено действующее наименование «Лев Чернавин» в честь советского офицера-подводника, контр-адмирала, командовавшего соединениями подводных лодок Северного флота Льва Давыдовича Чернавина. Корабль противоминной обороны «Лев Чернавин» станет восьмым в линейке проекта 12700, заложенным на Средне-Невском судостроительном заводе.
Корабли противоминной обороны проекта 12700 «Александрит»:
- Водоизмещение — 890 тонн;
- Длина — 62 м;
- Ширина — 10 м;
- Полная скорость хода — 16 узлов;
- Экипаж — 44 чел.
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24.07.2019:13:45
24.07.2019:36:46