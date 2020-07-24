В Тольятти открылся новый детский сад
В Автозаводском районе Тольятти официально открыт пятый корпус детского сада «Ладушки», который станет центром раннего математического развития дошкольников.
Новый корпус рассчитан на 350 детей — от года до семи лет.
Для развития детей здесь есть абсолютно всё. Большой спортивный зал с — баскетбольными кольцами и футбольными воротами. Просторное помещение «Играй, город!» — где детям рассказывают, как вести себя на улице.
Помещение детского сада оборудовано самыми современными системами безопасности. В каждой группе есть своя видеосвязь. Для маломобильных малышей построили пандусы и расширили дверные проёмы. Оснастили спальные комнаты удобной мебелью. Игровые площадки на улице огородили теневыми завесами.
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