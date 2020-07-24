В Севастополе спущен на воду БГК проекта 23370 Г «Александр Фирсов»

В г. Севастополь спущен на воду большой гидрографический катер проекта 23370 Г «Александр Фирсов».

В Севастополе на воду спустили катер нового поколения © vesti-k.ru

Судно назвали «Александр Фирсов» приказом Главнокомандующего российским ВМФ в честь гидрографа капитан-лейтенанта, служившего в Великую Отечественную войну. Катер будет служить на Черноморском флоте.

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Катер предназначен для гидрографических работ. Он будет выполнять промерные и гидрографические работы. Специальная группа будет выполнять промеры глубины, на основании которых создаются морские навигационные карты.

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Без таких обследований глубин моря другие суда могут сесть на мель. Весит катер почти 124 тонны. Модульные части судна внушительных размеров изготовили на заводе в Подмосковье.

В городе славы русских моряков модульные блоки катера собрали как конструктор. Пока судно ещё на стропах, экипаж делает первое фото с новым плавучим домом. Теперь команда из 9 человек одно целое с катером. Чуть больше десяти минут в воздухе, и многотонная машина касается морской глади.

Свою службу катер катамаранного типа будет проходить в 47 районе гидрографической службы Черноморского флота. Уже в октябре на борту поднимут Андреевский флаг.