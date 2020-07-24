В Севастополе спущен на воду БГК проекта 23370 Г «Александр Фирсов»
В г. Севастополь спущен на воду большой гидрографический катер проекта 23370 Г «Александр Фирсов».
В Севастополе на воду спустили катер нового поколения © vesti-k.ru
Судно назвали «Александр Фирсов» приказом Главнокомандующего российским ВМФ в честь гидрографа капитан-лейтенанта, служившего в Великую Отечественную войну. Катер будет служить на Черноморском флоте.
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/yfMy8QzE93o
Катер предназначен для гидрографических работ. Он будет выполнять промерные и гидрографические работы. Специальная группа будет выполнять промеры глубины, на основании которых создаются морские навигационные карты.
Без таких обследований глубин моря другие суда могут сесть на мель. Весит катер почти 124 тонны. Модульные части судна внушительных размеров изготовили на заводе в Подмосковье.
В городе славы русских моряков модульные блоки катера собрали как конструктор. Пока судно ещё на стропах, экипаж делает первое фото с новым плавучим домом. Теперь команда из 9 человек одно целое с катером. Чуть больше десяти минут в воздухе, и многотонная машина касается морской глади.
Свою службу катер катамаранного типа будет проходить в 47 районе гидрографической службы Черноморского флота. Уже в октябре на борту поднимут Андреевский флаг.
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