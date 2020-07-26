Открыто новое Новоогненное нефтегазовое месторождение в Красноярском крае
Компания «Н-Ванкор», дочка «Роснефти», официально объявила об открытии Новоогненного месторождения на границе Красноярского края и Ямало-Ненецкого автономного округа (Таймыр).
Извлекаемые запасы поставлены на госбаланс и составляют более 20 млн т нефти и около 1 млрд м3 газа.
Месторождение было открыто в рамках программы геологоразведочных работ, направленной на увеличение ресурсной базы проекта «Восток Ойл».
«Восток Ойл» — это группа крупных нефтеносных месторождений, расположенных в основном в Красноярском крае. Их ресурсная база оценивается в 5 миллиардов тонн высококачественной лёгкой малосернистой нефти.
Работы на месторождении выполнялись продолжительное время:
- 2010 г. Оперативный подсчет запасов Новоогненного месторождения;
- 2010 г. Вертикальное сейсмопрофилирование в скважине Новоогненная-1;
- 2014 г. Сейсморазведочные работы МОГТ-2Д на Новоогненном и Восточно-Каркасном лицензионных участках недр в объеме 600 пог.км;
- 2016 г. Сейсморазведочные работы МОГТ-2Д на Новоогненном ЛУ недр в объеме 250 пог.км;
- 2018 г. Выполнение производственного экологического мониторинга Новоогненного ЛУ недр;
- 2019 г. Подготовлен отчет о выполненных ГРР в 2019 г;
- Роснефть начала подготовку проектной документации для:
- доразведки месторождения;
- подготовке его ко вводу в промышленную разработку.
Геолого-разведочные работы на лицензионных участках недр позволили увеличить ресурсный потенциал Ванкорского проекта более чем в 2 раза с начала промышленной добычи в 2009 г. Запасы нефти выросли на 20%, газа — на 54%. Кроме Новоогненного месторождения ранее геологи «РН-Ванкор» открыли:
- Байкаловское,
- Ичемминское,
- Горчинское месторождения.
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