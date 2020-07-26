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Добыча и разведка полезных ископаемых

Открыто новое Новоогненное нефтегазовое месторождение в Красноярском крае

 © neftegaz.ru

Компания «Н-Ванкор», дочка «Роснефти», официально объявила об открытии Новоогненного месторождения на границе Красноярского края и Ямало-Ненецкого автономного округа (Таймыр).

Извлекаемые запасы поставлены на госбаланс и составляют более 20 млн т нефти и около 1 млрд м3 газа.

Месторождение было открыто в рамках программы геологоразведочных работ, направленной на увеличение ресурсной базы проекта «Восток Ойл».

«Восток Ойл» — это группа крупных нефтеносных месторождений, расположенных в основном в Красноярском крае. Их ресурсная база оценивается в 5 миллиардов тонн высококачественной лёгкой малосернистой нефти.

Работы на месторождении выполнялись продолжительное время:

  • 2010 г. Оперативный подсчет запасов Новоогненного месторождения;
  • 2010 г. Вертикальное сейсмопрофилирование в скважине Новоогненная-1;
  • 2014 г. Сейсморазведочные работы МОГТ-2Д на Новоогненном и Восточно-Каркасном лицензионных участках недр в объеме 600 пог.км;
  • 2016 г. Сейсморазведочные работы МОГТ-2Д на Новоогненном ЛУ недр в объеме 250 пог.км;
  • 2018 г. Выполнение производственного экологического мониторинга Новоогненного ЛУ недр;
  • 2019 г. Подготовлен отчет о выполненных ГРР в 2019 г;
  • Роснефть начала подготовку проектной документации для:
  • доразведки месторождения;
  • подготовке его ко вводу в промышленную разработку.

Геолого-разведочные работы на лицензионных участках недр позволили увеличить ресурсный потенциал Ванкорского проекта более чем в 2 раза с начала промышленной добычи в 2009 г. Запасы нефти выросли на 20%, газа — на 54%. Кроме Новоогненного месторождения ранее геологи «РН-Ванкор» открыли:

  • Байкаловское,
  • Ичемминское,
  • Горчинское месторождения.
Источник: https://neftegaz.ru/news/Geological...oe-mestorozhdenie-dlya-vostok-oyla/

нефтеразведка, "Восток Ойл", "Роснефть", Красноярский край, ЯНАО
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