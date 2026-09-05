В России запустили первый нефтепровод к Северному Ледовитому океану
5 сентабяря дан старт работе магистрального нефтепровода к новому терминалу бухты Север на одном из крупнейших российских арктических проектов «Восток Ойл» в Красноярском крае.
Первая нефть пошла по нефтепроводу к Северному Ледовитому океану, к новому терминалу порта Бухта Север для загрузки в танкер
Восток Ойл" - флагманский проект «Роснефти», расположенный на Таймыре. Он включает в себя уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения на севере Красноярского края. Ресурсная база проекта оценивается в 7 миллиардов тонн жидких углеводородов.
По данным на июнь, в рамках проекта велось активное строительство инфраструктуры: нефтяного терминала «Порт Бухта Север», нефтеперекачивающих станций, приемосдаточного пункта с резервуарным парком, нефтепровода.
Новый нефтепровод связывает два месторождения, Ванкорское и Пайяха, с портом «Бухта Север». Общая производительность только первой очереди терминала порта — 30 миллионов тонн нефти в год, а после полного ввода терминала в эксплуатацию она значительно вырастет. Таким образом, «Бухта Север» в будущем станет самым крупным северным нефтяным портом в мире.
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