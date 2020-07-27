Пять медалей завоевали российские школьники на Европейской олимпиаде по физике

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Три золотые медали, одну серебряную и одну бронзовую получили российские школьники на Европейской олимпиаде по физике. Соревнование проходило в дистанционном формате. Итоги турнира подвели на онлайн-церемонии закрытия 26 июля.

Решением жюри золотых медалей удостоены: Покровский Максим (школа № 1589, Москва), Бугрова Алиса («Физтех-лицей» имени П.Л. Капицы), Емельянова Татьяна («Школа № 2007 ФМШ», Москва). Серебряную медаль получил Оксаниченко Федор (Физико-техническая школа имени Ж.И. Алферова). Обладателем бронзовой стал Москалев Никита (Кировский физико-математический лицей). Всего в соревновании приняли участие школьники более чем из 50 стран мира. К состязанию российских школьников готовили: Виталий Шевченко, заместитель заведующего учебно-методической лаборатории по работе с одарёнными детьми Московского физико-технического института (МФТИ), Валерий Слободянин, доцент кафедры общей физики МФТИ, и Михаил Осин, доцент кафедры общей физики МФТИ.

Справочно

Европейская олимпиада по физике проводится с 2017 года по образцу Азиатской и Иберо-Американской физических олимпиад. Каждую страну на соревновании может представлять команда не более чем из пяти школьников не старше 20 лет и одного руководителя.