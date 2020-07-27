Новосибирская фармкомпания запустила производство лекарственных настоек

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Новосибирский производитель Renewal («ПФК Обновление») с июля начал выпускать настойки валерианы, пустырника, прополиса, календулы и др. В перспективе рассчитывает на долю 25% рынка настоек в России.

Сейчас каждую третью упаковку зеленки, йода и марганцовки, реализуемые в аптеках России, производит фармкомпания Renewal («ПФК Обновление»). Производственный корпус расположен в Сузуне, где также выпускаются антисептические растворы и порошки. Общие инвестиции в создание и развитие производственно-складского комплекса составили порядка миллиарда рублей. Производственная мощность нового корпуса составляет более 2 млн упаковок настоек в месяц.

Новые мощности позволили создать более 70 рабочих мест для жителей Сузуна, рассказали в компании.

Развитие ассортимента лекарственных препаратов Renewal за счет настоек позволяет получать гражданам привычные и близкие культуре лечения препараты европейского качества. Важно отметить, что вся производимая на площадке продукция маркируется согласно требованиям уже с 1 июля, — прокомментировал генеральный директор фармпроизводства Renewal («ПФК Обновление») Владлен Калустов.

До конца 2020 года компания планирует открытие еще одного производства в Сузуне. Там будут выпускать мази объемом до 3,5 млн упаковок в месяц.

«Производственная фармацевтическая компания Обновление» — российский производитель лекарственных средств торговой марки RENEWAL®. В продуктовый портфель входит порядка 200 наименований, включая традиционные анальгетики, антисептики, спазмолитики, кардиопрепараты и антибиотики (Грамицидин С), инъекционные растворы (Натрия хлорид буфус) и препараты лор-группы (линейка препаратов Сиалор).

Важное направление работы «ПФК Обновление» — сотрудничество с Новосибирским научным центром (Академгородок) и фармацевтическая разработка новейших лекарственных средств, не имеющих аналогов в РФ.

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