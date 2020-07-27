Компания МЛТ резидент ОЭЗ «Дубна» начала поставки в Индию автоматов окраски биологических препаратов

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С этого месяца компания МЛТ начала поставки в Индию автоматов окраски биологических препаратов, используемых для медицинских диагностических исследований. Приборы резидента ОЭЗ «Дубна» помогают выявлять многие заболевания на ранней стадии.

Оптическая микроскопия остаётся одним из самых эффективных средств медицинской диагностики. Для качественного микроскопического исследования препараты должны быть контрастно окрашены: структурные составляющие разных клеток должны иметь разные цвета или оттенки. Методики окраски зачастую очень сложные, их трудно выполнять вручную, особенно при большом объёме исследований, а в некоторых используются токсичные вещества. Поэтому предпочтительнее такую работу доверить специально созданным для этого приборам.

Резидент ОЭЗ «Дубна» компания МЛТ выпускает несколько моделей программируемых автоматов окраски, которые используются для пробоподготовки микроскопических препаратов в гематологии, микробиологии, цитологии и гистологии.

Микроскопия — один из основных методов диагностики рака и предраковых состояний. Приборы имеют оригинальную конструкцию, которая даёт широкие технологические возможности при высокой надёжности и позволяет производить их с низкой себестоимостью. Это делает автоматы окраски производства МЛТ одними из самых привлекательных предложений среди аналогов по соотношению цена/качество не только в России, но и в мире.

После восстановления деловой активности, прерванной пандемией COVID-19, резидент возобновил экспортные отгрузки. Автоматы окраски отправлены в Турцию и Польшу. Но наиболее ответственная поставка, по мнению генерального директора ООО МЛТ Александра Безрукова, была осуществлена в Индию.

— Год назад мы экспортировали в эту страну пробный прибор, — рассказал Александр Васильевич. — Индийские коллеги длительное время тестировали его, высказывали пожелания о коррекциях в конструкции и программном обеспечении для собственного рынка. Значительная часть предложений была принята, проведена модернизация прибора, разработано вспомогательное программное обеспечение для персональных компьютеров, позволяющее обновлять прошивки микроконтроллеров автоматов, оптимизировать технологические программы окраски. Первую партию приборов мы планировали отправить заказчику в конце марта этого года, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы, авиасообщение с зарубежными странами было прекращено и только в июле у нас появилась эта возможность.

Партнёр МЛТ- Группа компаний Tulipgroup является одной из крупнейших в отрасли производства и продаж изделий IVD (клинической лабораторной диагностики) в Индии. Пока в ее каталоге только одна модель автоматов окраски производства дубненского резидента, но в ближайшее время планируется включение в него по крайней мере ещё одной модели.

Московская область пока практически не использует приборы МЛТ. А они необходимы для диагностики туберкулёза, раннего выявления онкологических заболеваний, в частности — для цитологического скрининга на рак шейки матки, число заболевших которым растёт в Подмосковье и сегодня находится на высоком уровне. Резидент ОЭЗ предлагает областному правительству дешёвый вариант выполнения цитологического скрининга на рак шейки матки с использованием продукции подмосковных компаний. По оценкам, приведенным в брошюре МЛТ, его использование позволило бы существенно снизить заболеваемость и смертность при экономии до 600 млн рублей ежегодно.

На снимке: автомат окраски биологических препаратов разработки и производства ООО МЛТ.