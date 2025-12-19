В ОЭЗ «Дубна» открыли новый цех по производству косметики
Компания «Полекс Бьюти» получила разрешение на ввод в эксплуатацию очередного производственного здания в рамках реализации инвестпроекта по созданию производства косметики. Проект реализуется на территории подмосковной особой экономической зоны «Дубна».
Общий объем инвестиций компании «Полекс Бьюти» в создание производственного комплекса в ОЭЗ «Дубна» превысил 1,8 млрд рублей. На предприятии, которое выпускает широкий ассортимент косметической продукции, создано почти 200 рабочих мест.
Площадь нового объекта компании «Полекс Бьюти» составила около 3,5 тыс. кв. м. Общая площадь производственного комплекса компании — почти 6,5 тыс. кв. м.
Компания специализируется на производстве профессиональных косметических средств для волос. Продукция включает в себя профессиональные средства торговой марки TEFIA для окрашивания, стайлинга и ухода за волосами, которые используются как в салонах красоты, так и в домашних условиях.
Всего в ассортиментном портфеле «Полекс Бьюти» более 700 наименований косметической продукции.
